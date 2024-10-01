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Karapınar'da Karton Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Karapınar'da Karton Yüklü Tırda Yangın Çıktı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki karton yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın, sürücü tarafından son anda kontrol altına alındı. Yangın sonrası yol trafiği bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki karton yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dorsenin tamamını sararken, sürücü dikkati sayesinde hem kendini hem de çekiciyi son anda kurtardı.

Olay, Karapınar-Konya karayolunun 20. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 02 AEJ 008 plakalı karton yüklü tırın dorsesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yükselen alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurup yangını söndürmeye çalıştı. Alevler hızla büyüyünce çekiciyi dorseden ayıran sürücü, hem kendini hem de çekiciyi son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye de söndürme çalışmalarında başladı. Dorsede yüklü kartonların tutuşması nedeniyle yangın ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle Karapınar - Konya Kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Dorsenin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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