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Karapınar'da firari hükümlü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Konya'nın Karapınar ilçesinde 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı. Üzerinden uyuşturucu çıkan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçede düzenledikleri operasyonda 3 ayrı suçtan toplam 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.Ö'yü gözaltına aldı.

B.Ö'nün üzerinden 3 parça halinde uyuşturucu çıktı.

Hükümlü, Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikten sonra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Karapınar Konya Operasyon Hukuk 3. Sayfa Haberler

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