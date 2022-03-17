Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

VİZE, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine Çakılı beldesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri Ş.Öye kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada Ş.Ö'nün korona virüs nedeniyle karantinada olmasını tespit etti.

Ş.Ö'ye karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanırken sağlık ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa