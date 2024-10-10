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Karamürsel'de Yolcu Otobüsünde Vahşi Cinayet

Karamürsel'de Yolcu Otobüsünde Vahşi Cinayet
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen bıçaklı saldırıda, Enes Yiğit Toraman hayatını kaybetti. Zanlı Volkan A. ise olaydan sonra yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yolcu otobüsünde yeğeninin eşini vahşice öldüren zanlı Volkan A. adliyeye sevk edildi.

Olay dün akşam 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde meydana gelmişti. Otobüste yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yolcuların gözü önünde defalarca bıçağı Toraman'a saplayan zanlı, arka kapıdan inerek kaçtı. Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir sonraki otobüste yakalandı

Olayın ardından zanlı Volkan A.'nın yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri harekete geçti. Zanlının bir sonraki otobüse binerek, İzmit istikametine gittiği belirlendi. Ekipler Gölcük'te zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının olaydan iki gün önce Enes Yiğit Toraman ile telefonda tartıştığı ve bindiği otobüsü bildiği, Toraman'ı takip ederek aynı otobüse binip olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan zanlı, Karamürsel adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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