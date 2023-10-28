Karamürsel'de taksi şoförü tabancayla öldürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde taksi şoförü Murat Karaca'nın tabancayla öldürülmesi araç kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli M.G'nin arka koltukta otururken tabancayı çıkardığı görülüyor. Karaca, M.G'nin elindeki tabancayı almak için hamle yapınca ateş ediliyor. Olayın ardından M.G. bölgeden uzaklaşıyor. Gözaltına alınan M.G. tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde taksi şoförü Murat Karaca'nın tabancayla öldürülmesinin, araç kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Kayıtlarda, aracın arka koltuğunda oturan şüpheli M.G'nin üzerindeki tabancayı çıkarması yer alıyor.

İkili arasında tanıdıkları bir kişiyle ilgili yaşanan sözlü tartışma üzerine gergin geçen 3 dakikalık yolculuğun ardından Karaca aracı durdurup arka koltukta oturan M.G'nin elindeki tabancayı almak için hamle yapıyor.

Bunun üzerine Karaca'ya ateş eden M.G. daha sonra araçtan inip bölgeden uzaklaşıyor.

Olay

4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 14 Ekim'de, 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca (45) aracında silahla öldürülmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı.