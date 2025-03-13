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Karamürsel'de Kumar Oynayan 5 Kişiye Cezai İşlem

Karamürsel'de Kumar Oynayan 5 Kişiye Cezai İşlem
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 5 şahsa toplam 46 bin 235 TL para cezası kesildi. Kumar oynatan işletme sahibine ise adli işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 5 şahsa 46 bin 235 bin TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Karamürsel'deki bir kahvehaneye denetim yaptı. Kumar oynayan 5 şahsa 46 bin 235 TL idari para cezası uygulanırken, 5 bin 200 TL paraya da el konuldu.

Kumar oynatan A.S. hakkında ise adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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