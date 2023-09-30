Karamürsel'de kafeterya hırsızı tutuklandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde üç kafeteryadan hırsızlık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kafeteryalardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir gecede üç kafeteryadan hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, olayın şüphelisi S.D'yi (19) bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa