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Karamürsel'de Bıçaklı Saldırı: Eşinin Dayısı Öldürdü

Karamürsel'de Bıçaklı Saldırı: Eşinin Dayısı Öldürdü
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otobüste eşinin dayısı tarafından 40 bıçak darbesiyle öldürülen Enes Yiğit Toraman toprağa verildi. Zanlı, olay sonrası yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otobüste eşinin dayısı tarafından 40'a yakın bıçak darbesiyle öldürülen Enes Yiğit Toraman toprağa verildi. Zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yolcuların gözü önünde defalarca bıçağı Toraman'a saplayan zanlı, arka kapıdan inerek kaçtı. Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir sonraki otobüste yakalandı

Olayın ardından zanlının yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri harekete geçti. Zanlının bir sonraki otobüse binerek, İzmit istikametine gittiği belirlendi. Ekipler Gölcük'te şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının olaydan iki gün önce Enes Yiğit Toraman ile telefonda tartıştığı ve bindiği otobüsü bildiği, Toraman'ı takip ederek aynı otobüse binip olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Zanlı, eşinin dayısı çıktı

Zanlı Volkan A.'nın, hayatını kaybeden Enes Yiğit Toraman'ın eşinin dayısı olduğu da ortaya çıktı. Enes Yiğit Toraman ile eşinin gönüllü olarak kaçarak evlendikleri öğrenildi. Bu olaydan sonra aileler arasında başlayan husumetin, barış ile neticelendiği, ailelerin bir araya gelerek yemek yediği ve kız isteme merasiminin olduğu ancak eşinin dayısının hala Toraman'a kin beslediği iddia edildi.

40'a yakın bıçak izi

Öte yandan, çiftin yeni bebekleri olduğu da öğrenildi. Enes Yiğit Toraman'dan geriye, bebeği ile çekilmiş fotoğrafları kaldı. Toraman'ın vücudunda 40'a yakın bıçak izi olduğunu da tespit edildi. Cenaze incelenmek üzere morga kaldırılırken, Enes Yiğit Toraman'ın cenazesi, Değirmendere Merkez Camisinde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Zanlı Volkan A. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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