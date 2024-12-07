Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

 İstanbul'da 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

İstanbul'da 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

 Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar

Esad'ın canını sıkan gelişme! İki yönden de saldırıyorlar
Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var

Karamürsel'de Balık Yüklü Araç Alev Aldı

Karamürsel'de Balık Yüklü Araç Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki balık yüklü araç, alev alarak büyük bir yangına neden oldu. Sürücü yerden kaçarken, vatandaşlar yangına hortum ve yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki balık yüklü araç alev topuna döndü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Karamürsel ilçesi D130 İzmit istikameti Ereğli merkez durakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halden toplu balık alan restoran sahibi, 34 SJ 7133 plakalı panelvan aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç bir anda alev alırken, sürücü hemen dışarı çıktı. Durumu gören vatandaşlar, hortum ve yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla da yangın söndürüldü.

Balık dolu panelvan hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret
img

Yaparken utanmadılar, kamerayı görünce saklanacak delik aradılar
img

İnternetten 100 liraya matkap aldı: Paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.