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Karamürsel'de Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı. Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüphelinin adresini belirledi. Düzenlenen operasyonda, hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüphelinin adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonda, hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Melih Palas - 3. Sayfa

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