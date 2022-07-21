Karaman-Konya karayolunda can pazarı: 1'i bebek 3 ağır yaralı - Haberler

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Karaman-Konya karayolunda can pazarı: 1'i bebek 3 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karaman-Konya karayolunda can pazarı: 1'i bebek 3 ağır yaralı Mısır yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki 1'i bebek 3 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından kurtarıldıKARAMAN Karaman'da mısır yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki 1'i bebek 3 kişi araç içerisinde sıkıştı.

Karaman-Konya karayolunda can pazarı: 1'i bebek 3 ağır yaralı

Mısır yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki 1'i bebek 3 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından kurtarıldı

KARAMAN Karaman'da mısır yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki 1'i bebek 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan baba, anne ve bebekleri ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan Konya istikametine seyretmekte olan Hasan D., yönetimindeki 11 ABB 755 plakalı Toyota marka otomobil, önünde seyretmekte olan Ali Demir, idaresindeki 16 RBT 95 plakalı mısır yüklü tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobildeki baba Hasan D., anne Pakize D. ve 2 aylık bebekleri Alpaslan D. araç içerinde sıkıştı. Otomobilde sıkışan aileyi kurtarabilmek için itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından araç içerisinde sıkışan aile kurtarılarak ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Karaman-Konya Karayolu bir süreliğine tek şeritten ulaşım sağlandı.

"Lastik patladı zannettim"

Kazayı anlatan tır sürücüsü Ali Demir, yüklediği mısırı Bursa'ya götürdüğünü belirterek, "Ben 70-80 kilometre hızla giderken, bir anda gürültü geldi. Ben önce lastik patladı zannettim. Yolun sağına hemen durarak dörtlüleri yaktım. Baktığımda otomobil tıra arkadan çarpmış. Otomobilde 3 tane yaralı var. Allah'ım şifalar versin" dedi. Yapılan incelemelerin ardında araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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