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Karaman haberleri: Karaman'da jandarmadan düğünlere sıkı takip

3. Sayfa Haberleri

Karaman haberleri: Karaman'da jandarmadan düğünlere sıkı takip

Karaman haberine göre Karaman'da düğünleri takibe alan jandarma, silahla havaya rastgele ateş eden 4 kişi hakkında yasal işlem başlatırken, 3 adet ruhsatsız tabancaya da el koydu.

Karaman'da düğünleri takibe alan jandarma, silahla havaya rastgele ateş eden 4 kişi hakkında yasal işlem başlatırken, 3 adet ruhsatsız tabancaya da el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler düğünlerde silahla havaya rastgele ateş ederek genel güvenliği tehlikeye düşürenlere yönelik çalışma başlattı. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda köylerde yapılan düğünleri sivil ekiplerle takibe alan jandarma, silahla havaya ateş eden 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, 3 adet tabanca ile tabancalara ait 19 mermiye de el konuldu. Düğün, nişan ve kına gibi etkinliklerde herhangi bir üzücü olay yaşanmaması amacıyla jandarma sivil ekipleri tarafından yapılan denetimlerin bundan sonra da devam edeceği bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Karaman 3. Sayfa Haberler

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