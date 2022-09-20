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Karaman haber: Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Karaman haber: Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Karaman haberi... Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliler Y.G., M.K., H.K., B.K. ve R.O.'yu gözaltına aldı. Şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda 891 uyuşturucu hap ile 4.95 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.G, M.K, H.K., tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Mahkeme, R.O.'ya ev hapsi verirken, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman 3. Sayfa Haberler

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