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Karaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Karaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Karaman-Konya kara yolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 otomobil, 3 tır, 3 tanker ve 1 midibüs karıştı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı ve yol trafiğe kapatıldı.

Karaman'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 6 otomobil, 3 tır, 3 tanker ve 1 midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Karaman-Konya kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sisi ve buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybeden 6 otomobil, 3 tır, 3 tanker ve 1 midibüs iki ayrı şeritte zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD, Polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine ulaşan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Karaman-Konya kara yolu gidiş ve geliş yönüne trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar devam ederken, karayolları ekipleri buzlanan yolda tuzlama çalışması başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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