Karaman'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Karaman'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Karaman'da seyir halindeki üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden iki otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 34 SFE 37 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü F.G. yaralandı. Yaralı F.G., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapanırken, trafik ekipleri araçların diğer şeritten geçişlerine yardımcı oldu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
