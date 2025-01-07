Karaman'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Karaman'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Karaman'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kent genelinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte farlarını yakarak ilerleyebildi. Yoğun sisten dolayı özellikle ana yollarda trafik akışı yavaşladı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda sürekli olarak uyarılarda bulundu. - KARAMAN