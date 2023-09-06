Karaman'da Yaylada Ölü Bulunan Çobanın Cesedi Morga Kaldırıldı

Karaman'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan üç çocuk babası çoban, yayladaki dağlık arazide ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan üç çocuk babası çoban yayladaki dağlık arazide ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Taşkale köyü Avgandağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait koyunları yaylada otlatmakta olan Mahir Akkuş'a (35) 2 gündür ulaşamayan yakınları çobanı aramaya çıktı. Yapılan aramalar sonrasında Akkuş'un cansız bedeni yakınları tarafından dağlık arazide bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Akkuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN