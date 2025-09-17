Haberler

Karaman'da Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Cezalar Kesildi

Karaman'da yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik yapılan denetimlerde toplam 22 bin 560 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak için denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Karaman'da yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde bulunan yaya geçitlerinde, yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yapıldı. Uygulama sırasında kurallara uymayarak yayalara yol vermediği tespit edilen 5 sürücüye toplam 22 bin 560 lira para cezası kesildi. Kural ihlal etmediğini öne süren sürücülere ise polis kamera kayıtlarını izletti.

Yayalara yol vermediği için ceza yazılan sürücülerse, "Üzgünüm çünkü ben yayalara hep yol veren bir insanım. Bu sefer dalgınlığıma geldi, üzgünüm derken bir başka sürücü de "Trafik ekipleri haklılar, yapacak bir şey yok. Ben yayayı gördüm, yaya geçiyordu zaten" dedi.

Öte yandan kentte trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla yapılan uygulamalar esnasında motosikletler de denetimden geçirildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - KARAMAN

