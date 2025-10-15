Karaman'da Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki G.K. isimli kadına, A.E.Y. idaresindeki 70 ACN 435 plakalı Citroen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaşlı kadın sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN