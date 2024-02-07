Karaman'da yaşlı adama otomobil çarptı

Karaman'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaşlı adama otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.15'te Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Ahmet E.'ye B.Ç. yönetimindeki 70 ABJ 896 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan yaşlı adam yaralandı. Kaza sonrası yaşlı adamın yardımına çevredeki esnaflar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaşla adama otomobilin çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın yaşandığı yerde yaya geçidinin bulunmaması ve otomobilin yavaş seyretmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN