Karaman'da Yaralı Şahıs Kamyon Şoför Mahallinde Bulundu

Karaman'da polis tarafından park halindeki kamyonunun şoför mahallinde yaralı halde bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 108. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan polis ekibi İ.M. isimli şahsı park halindeki kamyonunun şoför mahallinde kendisini ellerinden bıçakla yaralamış halde gördü. Kamyonun kilitli olması nedeniyle şahsı dışarıya çıkaramayan polis ekibi, adrese itfaiye ve sağlık ekibi istedi. Polis, itfaiye ekibi gelene kadar kamyonun kapısını açarak yaralı şahsı dışarı çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından şahıs, daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın yakalamasının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN