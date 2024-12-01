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Karaman'da Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Karaman'da Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Karaman'ın Bostanözü köyünde çıkan yangında, Mehmet E.'ye ait tek katlı müstakil ev tamamen yandı. Yangının, bahçedeki atık malzemeleri temizlemek için yakılan ateşin eve sıçraması sonucu çıktığı bildiriliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Bostanözü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E.'ye ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köye kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının bahçedeki atık malzemeleri temizlemek için yakılan ateşin eve sıçraması sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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