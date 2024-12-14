Karaman'da Yangın İhbarı, Soba Kovasından Çıkan Dumanla Sonlandı

Karaman'da bir evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, evde yangın çıktığını düşünerek ihbarda bulundu. Gerçek ise ekipler eve girince ortaya çıktı.

Olay, Beyazken Mahallesi 1008. Sokak'taki müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evden yoğun şekilde duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri evde yangın çıktığını düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplere evde yaşlı bir kadının bulunduğunun söylenmesi üzerine ekipler hemen harekete geçerek evin içerisindeki yaşlı kadına kısa sürede ulaştı. Evin içerisinde yoğun dumandan etkilenmesi ihtimaline karşı evden dışarıya çıkarılmak istenen yaşlı kadın tedaviyi reddederek, evden dışarıya çıkmak istemedi. İtfaiye ekipleri ise o esnada içeriden gelen yoğun dumanın kaynağın tüten sobadan kaynaklandığını tespit etti ve soba kovasını dışarıya çıkararak söndürdü. Bir süre sonra yaşlı kadın polis ekiplerince ikna edilerek dışarıya çıkarıldı ve evin içerisindeki dumanın tahliye işlemi sonrasında ekipler olay yerinden ayrıldı. - KARAMAN