Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu

Karaman'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Karaman'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 68 yaşındaki Mevlüt Ovalı, yalnız yaşadığı evinde rahatsızlanarak komşusundan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ovalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Adamın cansız bedeni hastaneye kaldırıldı, kanser hastası olduğu öğrenildi.

Karaman'da yalnız yaşayan 68 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi 962. Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Mevlüt Ovalı (68) rahatsızlanması sonucu komşusundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasını istedi. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi eve girdiğinde Ovalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kanser hastası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Araç muayene istasyonlarında kural değişikliği
img

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde
img

Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.