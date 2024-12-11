Karaman'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan 68 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi 962. Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Mevlüt Ovalı (68) rahatsızlanması sonucu komşusundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasını istedi. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi eve girdiğinde Ovalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kanser hastası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN