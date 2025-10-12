Haberler

Karaman'da Yağmur Kaygan Yolda Kaza: Pikap Aydınlatma Direğini Devirip Beton Duvara Çarptı

Karaman'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir pikap, kaldırımdaki aydınlatma direğini devirip beton duvara çarparak durdu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z.Ü. idaresindeki 33 CHZ 63 plakalı Mitsubishi marka pikap yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki aydınlatma direğini deviren pikap daha sonra 82. Yıl Devlet Hastanesi ek binasının duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, tedbir amaçlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
