Karaman'da domuzun saldırdığı çoban ölümden döndü

Karaman'da koyun otlatan genç çoban, yaban domuzunun saldırısına uğradı. Babası tarafından kurtarılan Muhammed Yirik, bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası baba Yirik, yaban domuzlarıyla ilgili av yasağının kaldırılmasını talep etti.

Karaman'da koyun otlatırken yaban domuzunun saldırısına uğrayan genç çoban ölümden döndü.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü merkeze bağlı Süleymanhacı köyü yakınlarındaki Karadağ eteklerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babası Mustafa Yirik ile birlikte dağın eteklerine koyunları otlatmaya götüren Muhammed Yirik (22), köpeklerin havlaması üzerine sesin geldiği yöne doğru gitti. Bu sırada kayalıkların arasından çıkan yaban domuzu genç çobana saldırdı. Saldırıda yaralanan Yirik'in yardımına hemen babası koşarak, oğlunu domuzdan kurtardı. Bacağından yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan genç, daha sonra sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine normal odaya alındı.

"Birkaç yerimden yaralandım"

Olayı anlatan Muhammed Yirik, "Koyunları Karadağ yakınlarında otlatırken köpeklerin havlama sesini duydum. Yanlarına gittiğim esnada kayalıkların arasından çıkan bir yaban domuzun bir anda üzerime gelerek bana saldırdı ve birkaç yerimden yaralandım" dedi.

"Oğlumu domuzdan zor kurtardım"

Saldırı anına birebir şahit olduğunu belirten baba Mustafa Yirik de, "Domuzun saldırısına gözümle şahit oldum. Elime aldığım değnekle bağırarak domuzu kovaladım. Yoksa kaçması mümkün değildi. Yetkililerden Karadağ çevresindeki domuz avı yasağının kaldırılmasını talep ediyorum. Artan yaban domuzları başkalarına da saldırabilir. Oğlum iki yerinden yaralandı, hafif atlattık ama daha kötü de olabilirdi. Bu olaydan sonra köy halkı olarak daha tedirgin olduk" diye konuştu. - KARAMAN

