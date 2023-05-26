Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan ekipler, haklarında yakalama kararı verilen M.E. ve S.E. isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 511 kapsül sentetik ecza hapı ve 14 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN