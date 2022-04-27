Karaman'da uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Karaman'da uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin olduğu yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, il dışından uyuşturucu madde getirdikleri ileri sürülen Y.D., O.K., H.B., S.Y. ve S.T.'yi düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 182 adet uyuşturucu hap, 130 gram plaka esrar, 141 gram metamfetamin, 4 gram eroin, hassas terazi ve bir adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D., O.K. ve H.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman Kapalı Cezaevine gönderildi. Şüphelilerden S.Y. ile S.T. ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Karaman, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title