Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 8 Tutuklama

Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 8 Tutuklama
Karaman'da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 1 haftalık denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı. Trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesilen birçok sürücü bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık uygulamalarda 4 bin 623 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak tutuklandı.

Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 12 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 100 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 37 kişiye para cezası uygulandı. 125 araç trafikten men edilirken, 10 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Narkotik uygulamalarında da 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 17 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 31 adet kesici-delici alet, 51 gram esrar, 371 adet sentetik ecza, 1 gram AMG bonzai hammaddesi, 4 gram bonzai, 12 adet sentetik kannabinoid, 24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
