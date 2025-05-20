Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi, 7 Şahıs Tutuklandı

Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Mayıs tarihlerinde yapılan uygulamalarda 2 bin 113 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi ise yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 16 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 47 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 28 kişiye para cezası uygulandı. 47 araç trafikten men edilirken, 17 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da ruhsatsız 1 av tüfeği, 23 adet kesici ve delici alet, 7 bin 600 adet dolu makaron, 12 kilogram kıyılmış tütün, 70 litre etil alkol, 45 adet elektronik sigara, 65 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 26 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN