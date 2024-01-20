Karaman'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 12 Tutuklama

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, yakalanan 12 aranan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezindeki genel uygulamaları devam ediyor. 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 6 bin 461 kişi sorgulanırken, 17 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 17 kişiden 12'si tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 9 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 29 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 17 kişiye para cezası yazıldı. 62 araç trafikten men edilirken, 19 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise 4 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet av tüfeği, 14 adet kesici ve delici alet, 457 gram uyuşturucu ile 132 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 15 bin 700 TL para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN