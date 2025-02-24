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Karaman'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Tutuklama

Karaman'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Tutuklama
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Karaman'da yapılan asayiş uygulamalarında 10 kişi tutuklandı. Ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyet, denetim ve uygulamalara devam edeceğini açıkladı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yürüttüğü genel uygulamaları devam ediyor. 17-23 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 4 bin 851 kişi sorgulanırken, 25 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 25 kişiden 10'u tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 8 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 33 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 31 kişiye para cezası yazıldı. 51 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği, 41 adet tüfek fişeği, 4 adet kesici ve delici alet, 1 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 105 gram bonzai, 94 adet uyuşturucu hap, 4 adet extacy geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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