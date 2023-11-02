Karaman'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda M.K., A.V., M.Ş. ve M.A. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda ise 602 adet sentetik ecza, 23 adet ecstasy, 70 gram metamfetamin, 0,90 gram bonzai ile 0,38 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.