Karaman'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, E.N. isimli kişiyi gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 60 gram bonzai ile uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 22 bin 500 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.N., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN