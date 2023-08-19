Karaman'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Dere köyünde uyuşturucu ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, 10 kök Hint keneviri, 186 kenevir tohumu, 20 gram esrar ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. (30) hakkında adli işlem başlatıldı.
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Dere köyünde uyuşturucu ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, 10 kök Hint keneviri, 186 kenevir tohumu, 20 gram esrar ile 1 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. (30) hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Murat Özünal - 3. Sayfa