Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama
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Karaman'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bonzai, sentetik ecza ve eroin gibi maddeler ele geçirildi.

Karaman'da polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, Karaman ve Mersin'de 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda A.B, Y.U, V.U, A.T, A.Y, E.B, İ.A, S.S. ve M.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 832 gram bonzai maddesi, 15 adet sentetik ecza, 0,18 gram eroin, 2 adet payp, 1 adet aseton, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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