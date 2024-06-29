Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, A.T., S.B.T., M.D ve E.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 33 gram metamfetamin maddesi, 4 gram bonzai maddesi, 1 adet tabanca ve 5 adet mermi ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. - KARAMAN