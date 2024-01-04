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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

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Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Karaman'da polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.N., F.Y. ve M.Ç. isimli kişiler gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 2 gram bonzai ham maddesi ile 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Karaman Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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