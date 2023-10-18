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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, A.Ş, M.T. ve C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.