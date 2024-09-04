Üye Girişi
Haberler

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, bonzai ve çeşitli para birimleri ele geçirildi.

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, İ.U., Ş.Ş. ve A.K. isimli şahısların il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için düğmeye basan ekipler, takibe aldıkları şahısların içinde bulunduğu aracı il girişinde durdurarak gözaltına aldı. Şahısların araçlarında yapılan aramada 166 gram metamfetamin, 9 adet kağıda emdirilmiş halde bonzai ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 348 dolar, 4 bin 700 euro, 250 sterlin, 10 İsviçre kronu, 120 ruble ve 1 manat para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

karaman 3-sayfa Güncel

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?
title