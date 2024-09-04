Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, İ.U., Ş.Ş. ve A.K. isimli şahısların il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için düğmeye basan ekipler, takibe aldıkları şahısların içinde bulunduğu aracı il girişinde durdurarak gözaltına aldı. Şahısların araçlarında yapılan aramada 166 gram metamfetamin, 9 adet kağıda emdirilmiş halde bonzai ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 348 dolar, 4 bin 700 euro, 250 sterlin, 10 İsviçre kronu, 120 ruble ve 1 manat para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN