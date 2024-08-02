Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alına 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, H.A., A.E. ve S.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 10 bin 416 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN