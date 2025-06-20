Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Ekmeğe Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Ekmeğe Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Karaman'da jandarma, bir otomobilde yaptığı operasyonda ekmeğin içine gizlenmiş 290 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddelerle birlikte 39 bin 800 lira para ele geçirdi. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.

Karaman'da jandarmanın bir otomobile düzenlediği operasyonda, ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayrancı ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, ekmeğin arasına poşetle konmuş 290 gram metamfetamin ile 3 gram esrar, 2 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 39 bin 800 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki, H.A. ve R.B., İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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