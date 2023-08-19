Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dere köyünde M.A. isimli şahsın uyuşturucu için kenevir ektiği yönünde duyum aldı. Operasyonda 10 kök Hint keneviri, 186 kenevir tohumu, 20 gram esrar ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.