Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
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Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dere köyünde M.A. isimli şahsın uyuşturucu için kenevir ektiği yönünde duyum aldı. Operasyonda 10 kök Hint keneviri, 186 kenevir tohumu, 20 gram esrar ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dere köyünde M.A. isimli şahsın uyuşturucu için kenevir ektiği yönünde duyum aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, adrese düzenlediği operasyonda, 10 kök Hint keneviri, 186 kenevir tohumu, 20 gram esrar ile 1 av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürülen M.A. (30) hakkında adli işlem başlatıldı. - KARAMAN