Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan ekipler, Y.Ö., K.D., M.K.D. ve M.V.E. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 4 parça kağıda emdirilmiş bonzai, bin 120 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., K.D., M.K.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.V.E. ise serbest bırakıldı. - KARAMAN