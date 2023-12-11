Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.N., D,S.K. ve A.K. isimli kişilerin il dışından kente uyuşturucu madde getireceği yönünde duyum aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, şahısların içinde bulunduğu aracı il girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada 179 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN