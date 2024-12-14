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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 246 Hap Ele Geçirildi

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 246 Hap Ele Geçirildi
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Karaman'da jandarma, N.K. isimli şahsın evinde düzenlediği operasyonda 246 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, bir kişiyi gözaltına aldı.

Karaman'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, il merkezinde N.K. isimli şahsın elinde bulunan uyuşturucu hapları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 246 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alına N.K., haklarında adli işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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