Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alına 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, S.E., Ş.K., E.C. ve Y.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların iş yerinde ve evlerinde yapılan aramada 266 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve E.C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KARAMAN