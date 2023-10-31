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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda M.K. ve Z.K. tutuklandı, A.K. ise ev hapsi kararı aldı.