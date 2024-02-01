Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda, N.G. ve O.T. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, 11 gram A4 maddesi, 3 gram kenevir tohumu, 33 gram esrar, 133 gram metamfetamin ile 27 adet sentetik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. - KARAMAN