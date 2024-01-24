Üye Girişi
Haberler

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Karaman'da yapılan bir operasyonda narkotik köpeğiyle arama yapılan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da narkotik köpeğiyle arama yapılan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, M.S. ve T.G. isimli şahısların Konya'dan Karaman'a uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri ile Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların içinde bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu. Araç içerisinde narkotik köpeği 'Elmas' ile arama yapan ekipler, 121 gram esrar ve 56 adet sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli haklarında adli işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Narkotik Karaman Gözaltı Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title